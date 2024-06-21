Шнайдер не сумела выйти в полуфинал турнира в Бирмингеме
Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла итальянке Элизабетте Коччаретто в четвертьфинале турнира в Бирмингеме.
Игра продолжалась 2 часа 25 минут.
Шнайдер сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Коччаретто 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнта из 18.
В полуфинале итальянка сыграет с победительницей пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Кэролайн Доулхайд (США, LL).
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Диана Шнайдер (Россия) — 5:7, 6:4, 6:2
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