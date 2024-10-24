Шнайдер не смогла выйти в полуфинал парного турнира в Токио
Российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Николь Меличар в четвертьфинале парного турнира в Токио уступили американкам Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндз.
Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счетом 7:6 (9:7), 3:6, 10:8. На счету Шнайдер и Меличар 4 эйса, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
В полуфинале Кенин и Маттек-Сэндз встретятся с победительницами матча Кристина Букша/Моника Никулеску (Испания/Румыния) — Сюко Аояма/Эри Ходзуми (Япония).
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США, 3) — Николь Меличар/Диана Шнайдер (США/Россия) — 7:6 (9:7), 3:6, 10:8
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