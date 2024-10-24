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Сегодня, 11:49

Шнайдер не смогла выйти в полуфинал парного турнира в Токио

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Николь Меличар в четвертьфинале парного турнира в Токио уступили американкам Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндз.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счетом 7:6 (9:7), 3:6, 10:8. На счету Шнайдер и Меличар 4 эйса, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В полуфинале Кенин и Маттек-Сэндз встретятся с победительницами матча Кристина Букша/Моника Никулеску (Испания/Румыния) — Сюко Аояма/Эри Ходзуми (Япония).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США, 3) — Николь Меличар/Диана Шнайдер (США/Россия) — 7:6 (9:7), 3:6, 10:8

Диана Шнайдер
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