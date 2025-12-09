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Шнайдер назвала тренера, с которым проведет предсезонку

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Вице-чемпионка Олимпиады Диана Шнайдер в интервью «СЭ» объяснила частую смену тренеров 2025 году. После расставания с Игорем Андреевым 21-я ракетка успела поработать с Динарой Сафиной, Мариусом Копилом и Карлосом Мартинесом.

— Весь минувший сезон вы искали тренера. По каким критериям вы подбираете себе наставника?

— Я не думаю, что у меня есть какие-то определенные критерии. Мне кажется, самое главное, чтобы с человеком было приятно находиться в компании. Все-таки мы проводим вместе целый год напролет, много путешествуем. Поэтому если неприятно с человеком, тогда, мне кажется, нет смысла его задерживать и напрягать друг друга. Ну и, конечно, для меня самое главное — понимать, что в моей игре наблюдается прогресс. Осознавать, что я могу совершенствоваться с этим тренером и что в будущем мне это пойдет на пользу.

— Удалось ли определиться с тренером на будущий сезон?

— Предсезонку я буду проходить с Сашей Баиным (немецкий тренер, ранее работавший с Каролиной Плишковой и Наоми Осакой и вошедший в команду россиянки в августе. — Прим. Т.Г.).

Дианы Шнайдер.«Главный момент года? Дебют на Итоговом и то, что удалось обойтись без травм». Интервью Шнайдер

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Теннис
Диана Шнайдер
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