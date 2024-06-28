Шнайдер стала первой финалисткой турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге (Германия).

В полуфинальном матче 20-летняя россиянка, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, в трех сетах обыграла 19-ю ракетку мира Эмму Наварро из США — 7:5, 2:6, 6:3. Встреча длилась 2 часа 22 минуты.

Шнайдер 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету американки 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 17.

Для российской теннисистки это третий финал в турнирах WTA в одиночном разряде. За титул в Бад-Хомбурге Шнайдер поборется с победительницей пары Виктория Томова (Болгария, Q) — Донна Векич (Хорватия).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Диана Шнайдер (Россия) — Эмма Наварро (США, 3) — 7:5, 2:6, 6:3