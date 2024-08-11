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Сегодня, 23:03

Шнайдер может сыграть с американкой Анисимовой в финале турнира в Торонто

Виктория Кравченко
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Американка Аманда Анисимова обыграла соотечественницу Эмму Наварро в полуфинале турнира в Торонто — 6:3, 2:6, 6:2.

В финале Анисимова встретится с победительницей пары Диана Шнайдер (Россия, 14) — Джессика Пегула (США, 3).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Аманда Анисимова (США) — Эмма Наварро (США, 8) — 6:3, 2:6, 6:2

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