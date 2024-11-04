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Шнайдер хочет посетить «Диснейленд» после победы на турнире WTA в Гонконге

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Россиянка Диана Шнайдер после победы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге хочет посетить «Диснейленд».

В финале теннисистка обыграла британку Кэти Бултер со счетом 6:1, 6:2. Для россиянки этот титул стал четвертым в сезоне.

«Моя задача на следующий сезон стать сильнее, выигрывать турниры и доходить до поздних стадий. В этом сезоне было много перелетов, так что сейчас хочу побыть с семьей, встретиться с друзьями. Сейчас я хочу посетить «Диснейленд», расслабиться на пляже, поплавать в море. Возможно, заняться шоппингом», — комментарий теннисистки предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.

После победы на турнире в Гонконге 20-летняя Шнайдер поднялась с 14-го на 12-е место в рейтинге WTA, что является лучшим показателем в карьере теннисистки.

Источник: ТАСС
Теннис
Диана Шнайдер
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