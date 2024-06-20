Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме
Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла чешку Марию Боузкову во втором круге турнира в Бирмингеме — 7:6 (7:5), 6:3.
Спортсменки провели на корте 1 час 58 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету ее соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
В четвертьфинале турнира Шнайдер сыграет против итальянки Элизабетта Коччаретто.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Диана Шнайдер (Россия) — Мария Боузкова (Чехия, 8) — 7:6 (7:5), 6:3
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