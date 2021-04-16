Шарма и Фрухвиртова вышли в третий круг турнира в Чарльстоне
06:28
Австралийка Астра Шарма одержала победу во втором круге турнира в Чарльстоне. В трех сетах она переиграла американку Мэдисон Бренгл.
В другой встрече чешка Линда Фрухвиртова в двух сетах выиграла у американки Эммы Наварро.
Чарльстон (США)
Турнир WTA MUSC Health Women's Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Астра Шарма (Австралия) — Мэдисон Бренгл (США, 8) — 6:4, 4:6, 7:5
Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) — Эмма Наварро (США, WC) — 6:4, 6:2
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