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Шарма и Фрухвиртова вышли в третий круг турнира в Чарльстоне

06:28

Австралийка Астра Шарма одержала победу во втором круге турнира в Чарльстоне. В трех сетах она переиграла американку Мэдисон Бренгл.

В другой встрече чешка Линда Фрухвиртова в двух сетах выиграла у американки Эммы Наварро.

Чарльстон (США)

Турнир WTA MUSC Health Women's Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Астра Шарма (Австралия) — Мэдисон Бренгл (США, 8) — 6:4, 4:6, 7:5

Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) — Эмма Наварро (США, WC) — 6:4, 6:2

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