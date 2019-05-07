В Калифорнийском университете в Санта-Барбаре появится курс под названием "Picturing Maria Sharapova". В рамках курса студенты, изучая карьеру и медийные кейсы, связанные с пятикратной чемпионкой турниров "Большого шлема" и экс-первой ракеткой мира Марии Шараповой, будут познавать "переплетение самопрезентации, гендера и глобализации в спортивной элите".

Автором курса стала профессор Анита Сталь, которая является большим поклонником женского тенниса. Ее научная и профессиональная деятельность строится на изучении гендера, феминизма и сексуальности.

По словам Сталь, курс "Picturing Maria Sharapova" вовсе не о Шараповой. Он о гендере, женственности, глобализации, труд, иммиграции, истории, соперничестве и медиа и о том, как все это сталкивается и переплетается. Все это через призму одной из самых высокооплачиваемых теннисисток планеты.

В рамках курса студенты обязательно должны будут изучать не только академические материалы, но и автобиографию российской теннисистки "Неудержимая", сообщает официальный сайт WTA.