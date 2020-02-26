Шарапова объявила о завершении карьеры

Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру, информирует New York Times. 32-летняя спортсменка приняла решение из-за постоянных травм, которые мешали ей вернуться к прежней форме.

Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), победительница Итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка соревнований (2015), также она серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

Последний турнир, в котором теннисистка приняла участие был Australian Open. Шарапова потерпела поражение от хорватской теннисистки Донны Векич в первом круге соревнований.