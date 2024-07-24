Шарапова заняла 3-е место в списке лучших теннисисток XXI века по версии ESPN

Американский спортивный канал ESPN составил рейтинг лучших теннисисток XXI века.

Первое место в этом списке занимает американка Серена Уильямс. Второй идет ее сестра Винус. Замыкает тройку россиянка Мария Шарапова.

37-летняя Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. В ходе карьеры спортсменка стала обладательницей 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). В феврале 2020 года теннисистка объявила о завершении карьеры.

Топ-10 теннисисток XXI века по версии ESPN

1. Серена Уильямс (США)

2. Винус Уильямс (США)

3. Мария Шарапова (Россия)

4. Жюстин Энен (Бельгия)

5. Ига Свентек (Польша)

6. Ким Клийстерс (Бельгия)

7. Наоми Осака (Япония)

8. Эшли Барти (Австралия)

9. Анжелика Кербер (Германия)

10. Амели Моресмо (Франция)