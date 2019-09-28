Шарапова встретилась в Италии с Сафиным

Российская теннисистка Мария Шарапова в Италии встретилась в Италии с соотечественником Маратом Сафиным. Оба спортсмена в свое время занимали первые места в рейтингах WTA и ATP соответственно. Сафин уже завершил карьеру, Шарапова еще продолжает выступления.

«Новое и старое поколения встречаются в Италии», — подписала совместное фото Шарапова в Twitter.