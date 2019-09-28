Шарапова встретилась в Италии с Сафиным
28 сентября 2019, 23:56
Российская теннисистка Мария Шарапова в Италии встретилась в Италии с соотечественником Маратом Сафиным. Оба спортсмена в свое время занимали первые места в рейтингах WTA и ATP соответственно. Сафин уже завершил карьеру, Шарапова еще продолжает выступления.
«Новое и старое поколения встречаются в Италии», — подписала совместное фото Шарапова в Twitter.
The new and old(Er?) generations coming together in ?? pic.twitter.com/9dFYnwPjxK— Maria Sharapova (@MariaSharapova) September 27, 2019
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