Шарапова вспомнила переезд в США в детстве и первые тренировки там

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, какими ей запомнились тренировки в США, куда она с отцом переехала в раннем возрасте.

— Мы с отцом приехали в Америку с 700 долларами, — цитирует Tennis World USA. — Отец искал способ заработать, а я в это время тренировалась в большой академии во Флориде, не зная язык, но стараясь быстро выучить его, общаясь с другими детьми.

Я была сосредоточена на ударах по этому желтому мячу, могла все время повторять эти удары и была способна концентрироваться.

Свой последний матч Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в рамках первого круга US Open, после чего не принимала участия в турнирах.