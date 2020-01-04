Шарапова во втором круге турнира в Брисбене может сыграть с Барти, Павлюченкова встретится с Квитовой

Состоялась жеребьевка турнира WTA Premier в Брисбене. Обаладательница «уайлд-карда» Мария Шарапова во втором круге может встретиться с первой ракеткой мира Эшли Барти, если победит в первом раунде теннисистку, пробившуюся через квалификацию. Анастасия Павлюченкова сыграет против чешки Петры Квитовой.

Также японка Наоми Осака сыграет с гречанкой Марией Саккари, украинка Даяна Ястремская — с голландкой Кики Бертенс.

Действующей победительницей турнира является чешка Каролина Плишкова, обыгравшая в прошлом году в финальном матче украинку Лесю Цуренко.