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Шарапова во втором круге турнира в Брисбене может сыграть с Барти, Павлюченкова встретится с Квитовой

08:10
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Состоялась жеребьевка турнира WTA Premier в Брисбене. Обаладательница «уайлд-карда» Мария Шарапова во втором круге может встретиться с первой ракеткой мира Эшли Барти, если победит в первом раунде теннисистку, пробившуюся через квалификацию. Анастасия Павлюченкова сыграет против чешки Петры Квитовой.

Также японка Наоми Осака сыграет с гречанкой Марией Саккари, украинка Даяна Ястремская — с голландкой Кики Бертенс.

Действующей победительницей турнира является чешка Каролина Плишкова, обыгравшая в прошлом году в финальном матче украинку Лесю Цуренко.

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