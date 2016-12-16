05:59 16 декабря | ТЕННИС — WTA

Шарапова вернулась на корт и уступила Пуиг в выставочном матче

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Россиянка Мария Шарапова в выставочном матче уступила пуэрториканке Монике Пуиг. Встреча, состоявшаяся в Сан-Хуане, завершилась со счетом 6:3, 1:6, 10:6 в пользу олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро.

В последний раз Шарапова выходила на корт в январе 2016 года. Позже россиянка была дисквалифицирована на два года за употребление запрещенного вещества мельдония. В октябре Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения теннисистки, она сможет выступать на официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

Отметим, что дисквалификация Шараповой не распространяется на выставочные встречи. Ранее российская теннисистка лишь однажды выходила на корт с Пуиг - на турнире WTA в Риме в 2014 году, обыграв пуэрториканку (6:3, 7:5).

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