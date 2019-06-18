Шарапова вернулась на корт и победила. Это был ее первый матч с января

Российская теннисистка Мария Шарапова победила Викторию Кузьмову из Словакии в первом круге турнира на Мальорке - 7:6 (10:8). 6:0.
Партия продолжалась 1 час 31 минуту. Во втором круге экс-первая ракетка мира встретится с победительницей матча между первой "сеяной" Ангелик Кербер и Исалин Бонавантюр, пробившейся в основную сетку из квалификации.
Для Шараповой это была первая игра с января 2019 года. 28 января она обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову в первом круге турнира в Санкт-Петербурге. 30 января Шарапова должна была сыграть с соотечественницей Дарьей Касаткиной, но снялась с матча из-за травмы.
Мальорка (Испания)
Турнир WTA Mallorca Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Мария Шарапова (Россия, WC) - Виктория Кузьмова (Словакия) - 7:6 (10:8), 6:0
.@MariaSharapova returns to the 🌱 and clinches the match 7-6(8), 6-0 over Kuzmova 👏#MallorcaOpen pic.twitter.com/vxh1PmHBoc— WTA (@WTA) 18 июня 2019 г.