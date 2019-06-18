19:09 | Теннис — WTA

Шарапова вернулась на корт и победила. Это был ее первый матч с января

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Российская теннисистка Мария Шарапова победила Викторию Кузьмову из Словакии в первом круге турнира на Мальорке - 7:6 (10:8). 6:0.

 
Мария Шарапова.Снова Мария. Шарапова возвращается на корт

Партия продолжалась 1 час 31 минуту. Во втором круге экс-первая ракетка мира встретится с победительницей матча между первой "сеяной" Ангелик Кербер и Исалин Бонавантюр, пробившейся в основную сетку из квалификации.

Для Шараповой это была первая игра с января 2019 года. 28 января она обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову в первом круге турнира в Санкт-Петербурге. 30 января Шарапова должна была сыграть с соотечественницей Дарьей Касаткиной, но снялась с матча из-за травмы.

Мальорка (Испания) 

Турнир WTA Mallorca Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Мария Шарапова (Россия, WC) - Виктория Кузьмова (Словакия) - 7:6 (10:8), 6:0

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/mallorca/2019/

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