Шарапова сыграет с Кербер во втором круге турнира на Мальорке

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер в первом круге турнира на Мальорке обыграла бельгийку Изалин Бонавантюр со счетом 7:5, 4:6, 6:2. Кербер, которая на турнире выступает под первым номером, станет следующей соперницей Марии Шараповой, которая вернулась на корт спустя несколько месяцев и обыграла словачку Викторию Кузьмову в первом круге.

Мальорка (Испания)

Турнир WTA Mallorca Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелик Кербер (Германия, 1) – Изалин Бонавантюр (Бельгия, Q) – 7:5, 4:6, 6:2

Ализе Корне (Франция) – Сара Соррибес Тормо (Испания, Q) – 6:0, 6:1

Паула Бадоса Хиберт (Испания, WC) – Элисон Риске (США) – 6:7 (2:7), 7:5, 7:5

Каролин Гарсия (Франция, 6) – Виктория Азаренко (Белоруссия) – 1:6, 6:4, 7:5

Аманда Анисимова (США, 5) – Тереза Мартинцова (Чехия, Q) – 3:6, 7:6 (9:7), 6:4