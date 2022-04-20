Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 02:47

Шарапова сообщила о беременности

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мария Шарапова.
Фото Личные соцсети Марии Шараповой

Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что беременна. Она опубликовала в социальных сетях фотографию с акцентом на живот.

«Драгоценные начинания! Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — написала Шарапова.

Во вторник, 19 апреля, бывшей теннисистке исполнилось 35 лет. В конце февраля 2020 года она официально завершила карьеру.

Напомним, с 2018 года Шарапова состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.

Родители Марии родом из&nbsp;Гомеля, но&nbsp;незадолго до&nbsp;рождения дочери они переехали в&nbsp;Тюменскую область, а&nbsp;оттуда в&nbsp;Сочи. Наша Маша: Шараповой — 35

Теннис
Мария Шарапова
0
Читайте также
Как бросить пить пиво каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и суд в Индии. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Касаткина вышла во второй круг турнира в Штутгарте
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости