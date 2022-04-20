Шарапова сообщила о беременности

Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что беременна. Она опубликовала в социальных сетях фотографию с акцентом на живот.

«Драгоценные начинания! Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — написала Шарапова.

Во вторник, 19 апреля, бывшей теннисистке исполнилось 35 лет. В конце февраля 2020 года она официально завершила карьеру.

Напомним, с 2018 года Шарапова состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.