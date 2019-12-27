Шарапова снялась с выставочного турнира на Гавайях

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в выставочном турнире на Гавайях. Об этом сообщает Star Advertiser. Также снялся с турнира и японский теннисист Кеи Нисикори.

Сообщается, что россиянка снялась из-за «непредвиденных обстоятельств». Нисикори же получил травму локтя. Шарапову на турнире заменит американка Алисса Табита. Она сыграет в полуфинале с бельгийкой Яниной Викмайер. В другом полуфинале сыграют японка Мисаки Дои и немка Ангелик Кербер.

Ранее Шарапова вернулась после травмы, сыграв на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), где она обыграла австралийку Айлу Томлянович — 6:4, 7:5.