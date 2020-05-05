Шарапова рассказала об испытаниях, связанных с завершением карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова в прямом эфире Instagram с Новаком Джоковичем поделилась мыслями по поводу завершения карьеры. Она объявила об уходе из спорта 26 февраля 2020 года

— В этом случае все мы сталкиваемся с испытаниями, — сказала Шарапова. — Конечно, у меня были определенные идеи. У меня были наработки, которые помогли мне завершения карьеры: бизнес, различные интересы, социальные связи. Завершение карьеры — это барьер, который нужно преодолеть. Я больше не смогу испытывать радость от победы в матче, не смог вновь ощутить это чувство. Но теперь я могу быть рядом со своей семьей.

33-летняя Мария Шарапова пять раз выигрывала турниры «Большого шлема», в том числе дважды — Roland Garros. Она выиграла все четыре турнира.