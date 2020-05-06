Шарапова рассказала о свидании с Джоковичем

Бывшая теннисистка Мария Шарапова в прямом эфире Instagram с Новаком Джоковичем рассказала о их свидании. Оно состоялось в начале их карьер.

— Мы были молоды, задолго до того, как у тебя появились титулы «Большого Шлема». Играли в смешанном парном разряде друг против друга, ты сказал, что если выиграешь, то мне придется заплатить за ужин. Я ответила: «Хорошо, кто этот парень?»

Во время ужина ты вытащил старый фотоаппарат Kodak и попросил официанта сделать наше фото. Я чувствовала себя так, будто встретилась со своим фанатом. Ничего не помню о том, с кем мы играли, но помню этот ужин и эту олдскульную камеру.