Россиянка Мария Шарапова рассказала, на что потратит пять свободных минут, если они появятся в ее графике. Также теннисистка рассказала, почему создала кондитерскую компанию.

— Позвоню моему парню и скажу ему что-нибудь глупое, — цитирует Tennis World USA Шарапову -. Я была сладкоежкой столько времени, сколько себя помню, именно поэтому решила основать собственную кондитерскую компанию Sugarpova семь лет назад. Мы только что запустили нашу новую линию полностью натуральных жевательных конфет, они так хороши! Вкус клубничного крема, наверное, мой любимый.