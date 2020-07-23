Шарапова рассказала, что удалила все соцсети после дисквалификации

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала последствия дисквалификации в 2016 году из-за употребления мельдония.

— После пресс-конференции я удалила все социальные сети со своего телефона, чтобы защитить себя от мнений и осуждений, — приводит слова Шараповой Punto de Break. — Я никогда не беспокоилась о том, что люди обо мне думают, но вдруг это происходит, и ты видишь, что тебя это начинает волновать. И это меня огорчило, было очень неприятно чувствовать себя такой ничтожной.

Моя мама сказала мне, что ничего страшного не произойдет, если я больше никогда не смогу играть в теннис. Она провела несколько недель со мной, чтобы поддержать меня. Мой отец тоже сопровождал меня, чтобы убедиться, что ничего не вышло из-под контроля.