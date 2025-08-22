Шарапова призналась, что взволнована перед включением в Международный зал теннисной славы

Бывшая первая ракетка мира поссиянка Мария Шарапова поделилась эмоциями перед включением в Международный зал теннисной славы.

«Я прибыла в Ньюпорт вчера, и перед пресс-конференцией я посетила музей Зала славы, он по-настоящему культовый. И я чувствую себя небольшой частью этой великой истории игры. Многие члены моей команды будут со мной, и я взволнована, как подросток. Это особенное чувство — снова увидеть людей, с которыми делила свою карьеру», — цитирует спортсменку ТАСС.

Церемония включения Шараповой в Международный зал теннисной славы пройдет в ночь на 24 августа.

Шарапова объявила о завершении карьеры в 2020 году. 38-летняя теннисистка является серебряным призером Олимпиады-2012 и победительницей Итогового турнира WTA. Также россиянка дважды выигрывала «Ролан Гаррос» (2012, 2014), по разу — Уимблдон (2004), US Open (2006) и Australian Open (2008). Всего в одиночном разряде на ее счету 36 титулов.