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Шарапова примет участие в январском турнире в Мельбурне

15:01
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Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в январском турнире в Мельбурне Kooyong Classic. Как сообщает Sport Business, помимо россиянки подтвердила участие датчанка Каролин Возняцки. В ближайшие недели будет подтверждено участие других игроков.

Традиционно турнир проводится за неделю до старта первого в году турнира «Большого шлема» — Australian Open. Ближайший Kooyong Classic состоится с 14 по 16 января.

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