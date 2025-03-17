Теннис
17 марта, 09:40

Шарапова поздравила Андрееву с победой в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Даниил Аршавский

Экс первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала победу россиянки Мирры Андреевой в финале турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

В финале первенства 17-летняя российская теннисистка обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:4, 6:3 и стала самой молодой победительницей турнира в Индиан-Уэллсе за 26 лет.

«Мирра, поздравляю! Так уверенно. Так заслуженно», — написала Шарапова на своей странице в социальной сети X.

По ходу турнира Андреева повторила достижение Шараповой, став третьей теннисисткой, выигравшей более 10 матчей подряд на уровне WTA до достижения 21-летнего возраста.

  • Иван Л.

    Уровеь конкуренции, во времена Шараповой, был в разы выше. Это факт. Сейчас Мирра, по сути, вне конкуренции. И это проблема не её, а соперниц. Мирра талантливее Мащутки, но ковёр покажет.

    17.03.2025

    • Мирра Андреева поднялась на третье место в Чемпионской гонке WTA

    Хантухова считает, что Мирра Андреева может выиграть турнир «Большого шлема» в этом сезоне

