Шарапова поздравила Андрееву с победой в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Экс первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала победу россиянки Мирры Андреевой в финале турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

В финале первенства 17-летняя российская теннисистка обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:4, 6:3 и стала самой молодой победительницей турнира в Индиан-Уэллсе за 26 лет.

«Мирра, поздравляю! Так уверенно. Так заслуженно», — написала Шарапова на своей странице в социальной сети X.

По ходу турнира Андреева повторила достижение Шараповой, став третьей теннисисткой, выигравшей более 10 матчей подряд на уровне WTA до достижения 21-летнего возраста.