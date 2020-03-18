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Шарапова поучаствовала в челлендже «чистые руки» и передала эстафету Наоми Кэмпбелл

08:13
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Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова приняла участие в челлендже «чистые руки». Звезды по всему миру снимают на видео, как они тщательно моют руки в связи с эпидемией коронавируса.

После демонстративного мытья рук Шарапова передала эстафету телеведущим Тиму Феррису, Эллен Дедженерал, адвокату Мелинде Гейтс, бизнесмену Даниэлю Любецки и актрисе Наоми Кэмпбелл.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено. В частности, УЕФА предложил перенести Евро-2020 на 2021 год.

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