Шарапова показала, как обучает своего сына Теодора русскому алфавиту

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала видео, как обучает своего сына Теодора русскому алфавиту.

Шарапова выложила видео, где она произносит русские буквы, а ее сын повторяет за ней. Спортсменка и ее партнер британец Александр Гилкс стали родителями 1 июля 2022 года.

37-летняя Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. В ходе карьеры спортсменка стала обладательницей 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). В феврале 2020 года она объявила о завершении карьеры.