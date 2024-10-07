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Сегодня, 18:38

Шарапова показала фото повзрослевшего сына

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мария Шарапова.
Фото Global Look Press

Теннисистка Мария Шарапова опубликовала фотографии сына Теодора.

Спортсменка поделилась снимками в социальных сетях. На них попал сын теннисистки Теодор, а также ее возлюбленный Алекс Гилкс.

Также Шарапова опубликовала видео с сыном, на котором разговаривает с ребенком на русском языке, тогда как отец говорит с Теодором по-английски.

37-летняя Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. В ходе карьеры спортсменка стала обладательницей 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). Среди них — пять турниров «Большого шлема». В феврале 2020 года она объявила о завершении карьеры.

Теннис
Мария Шарапова
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