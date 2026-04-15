Шарапова объявила о премьере собственного подкаста

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о создании собственного подкаста. Он получил название Pretty Tough.

«Я создала шоу!

Представляю Pretty Tough — мое новое шоу о стремлении к совершенству без извинений. Оно переосмысливает то, как мы говорим о женских амбициях, и исследует многогранность того, что делает нас теми, кто мы есть. Вот небольшой тизер того, что вас ждет! Первый эпизод выходит 22 апреля. Подписывайтесь там, где вы слушаете подкасты», — написала Шарапова в социальных сетях.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году. За карьеру она завоевала 36 титулов на уровне WTA в одиночном разряде, в том числе теннисистка пять раз побеждала на турнирах «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2012, 2014, Уимблдон-2004, US Open-2006 и Australian Open-2008). Также россиянка является серебряным призером Олимпиады-2012 и победительницей Итогового турнира WTA.