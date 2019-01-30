Шарапова объяснила, почему снялась с турнира в Санкт-Петербурге

Мария Шарапова рассказала, почему решила сняться с турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Сегодня вечером 31-летняя россиянка должна была сыграть во втором круге против соотечественницы Дарьи Касаткиной, "посеянной" под третьим номером.

– Я старалась сделать все возможное, чтобы быть готовой к тому, чтобы соревноваться на этой неделе, но мое правое плечо продолжает меня беспокоить, – приводит пресс-служба турнира слова Шараповой. – В ближайшие дни я встречусь с командой своих врачей, чтобы оценить ситуацию, и с нетерпением жду возможности как можно скорее вернуться к соревнованиям. Играть перед домашней публикой было чем-то особенным для меня, жаль, что я не смогла продолжить выступать на этом фантастическом турнире.

Мария Шарапова: "Плечо готово не на сто процентов"