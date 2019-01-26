Шарапова - о турнире в Санкт-Петербурге: "Для меня всегда главная задача – это выигрыш"

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала предстоящий турнир WTA, который пройдет в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут с 28 января по 3 февраля.

– Какие у вас планы на турнир? Какие задачи ставите?

– Для меня всегда главная задача – это выигрыш, я всегда к этому стремлюсь, - приводит пресс-служба турнира слова Шараповой. - Я не только хочу выиграть, но и работаю для этого каждый день, готовлюсь к этому. Несмотря на то, что в прошлом году я немного турниров сыграла, мне показалось, что я была в хорошей физической форме в начале этого года. Может быть, в последнем матче получился не тот результат, которого я бы хотела, но я сыграла так, как могла. Отдала на корте все, что могла. Может быть, результат не такой хороший, но у меня еще целый год впереди и следующий турнир – это Питер.

Напомним, теннисистка в четверг прилетела в Санкт-Петебрург, где примет участие в турнире WTA. На прошлой неделе Шарапова дошла до 4-го круга Australian Open, где уступила Эшли Барти.