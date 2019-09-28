Шарапова не выступит на «Кубке Кремля» в этом году

Россиянка Мария Шарапова, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram сообщила, что не планирует выступать на «Кубке Кремля» в Москве в этом году. Вместо этого она поедет на параллельный турнир более скромной категории в Люксембурге.

Также Шарапова отметила, что не уверена, сможет ли выступить на турнире в Линце с 7 по 13 октября.

«Я только вчера начала подавать», — написала она.

«Кубок Кремля» пройдел в ледовом дворце «Крылатское» с 12 по 20 октября. Шарапова не вошла в предварительную заявку по рейтингу, но могла рассчитывать на wild card.

Специального приглашения, вероятно, ей придется ждать и от устроителей турнира в Люксембурге. Там планируют выступить немки Ангелик Кербер и Юлия Гергес, бельгийка Элисе Мертенс и американка Даниэль Коллинз.

В Москве ждут Элину Свитолина, Симону Халеп, Петру Квитову, Кики Бертенс и россиянок — Екатерину Александрову, Дарью Касаткину, Анастасию Павлюченкову и Веронику Кудерметову.