Шарапова не вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes

Российская теннисистка Мария Шарапова не была включена в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии издания Forbes. Она не вошла в рейтинг впервые с 2005 года. Напомним, что теннисистка вернулась на корт в апреле после 15-месячной дисквалификации. Она приняла участие в турнирах в Штутграте, Мадриде и Риме, после чего пропустила два месяца из-за травмы.
Первое место в рейтинге сохранила американка Серена Уильямс, которая за год заработала 27 миллионов долларов. В апреле она приостановила выступления в связи с беременностью. На втором месте расположилась немка Ангелик Кербер (12,6 миллионов).
В пятерку самых высокооплачиваемых спортсменок также попали американская автогонщица Даника Патрик (12,2 млн), бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи (11) и теннисистка Винус Уильямс (10,5). Еще пять мест рейтинга заняли теннисистки Гарбинье Мугуруса (7,7), Каролин Возняцки (7,5), Агнешка Радванска (7,3), Эжени Бушар (7,1) и Симона Халеп (6,2).
- Каролин Возняцки
- Серена Уильямс
- Мария Шарапова
- Агнешка Радванска
- Ангелик Кербер
- Винус Уильямс
- Симона Халеп
- Эжени Бушар
- Гарбинье Мугуруса
whistler2012
Американцы во всем завистливы. Ну, не нравилась им Шарапова, как самая богатая спортсменка - и они таки добились ее дисквалификации. Как писал в середине 19го века Диккенс: Америка опошлит всю вселенную.
21:26 14 августа
Бней Иегуда
Серена крутяк!)) В декретном отпуске 27 лямов.))
21:01 14 августа
shpasic
кто только Кербер такие деньги платит за регулярные "баранки" от Касаткиной и Павлюченковой?!
18:51 14 августа