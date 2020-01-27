Шарапова не сыграет на St. Petersburg Ladies Trophy из-за травмы

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев на пресс-конференции сообщил, что российская теннисистка Мария Шарапова не примет участие в турнире.

— Подготовка идет по плану. Спортивный уровень турнира, как всегда, будет на самом высшем уровне. Мария Шарапова, к сожалению, не приедет. У нас была договоренность, она очень хотела быть, но состояние ее плеча по итогам участия в двух турниров, включая Австралию, не позволяет этого сделать. Вчера ее представитель официально об этом проинформировал. Состояние здоровье не позволяет ей играть. (Дмитрий Зимин)?