Шарапова назвала Италию вторым домом

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поделилась впечатлениями об Италии. Страна — один из эпицентров пандемии коронавируса.

— Я познакомилась с Италией еще маленькой девочкой и сразу же влюбилась в нее, — цитирует Марию Essentially Sports. — По правде говоря, в нее очень трудно не влюбиться. В прошлом году я провела большую часть своих тренировок в Италии и считала ее своим вторым домом. Я съела больше пасты Дженовезе, чем кому-либо должно быть позволено.

Поскольку мы вместе проходим через такое количество неизвестного, давайте делать это с добротой, любовью и оптимизмом—всеми прекрасными качествами, которыми Италия поделилась со мной.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 374 921 человека. Умерших — 16 411, выздоровевших — 100 927. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.