Шарапова назвала главное испытание для себя в новом году

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от нового сезона. Накануне она провела первый матч с лета, победив в выставочном матче в Абу-Даби Айлу Томлянович.

— Реализовать все задуманное — мое главное испытание в новом году, — приводит слова Шараповой официальный сайт турнира. — С большим нетерпением жду поездки в Австралию, чтобы понять, в какой форме нахожусь, как будет реагировать мой организм.

В прошлом сезоне я играла совсем мало. Тренировалась, но как только все начинало налаживаться, возникали проблемы. Посмотрим, теперь пойдут дела