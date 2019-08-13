Шарапова на старте турнира в Цинциннати обыграла Риске и встретится с Барти

Россиянка Мария Шарапова в первом круге турнира в Цинциннати (США) одержала победу над местной теннисисткой Элисон Риске – 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час и 56 минут. Во втором сете Мария уступала 1:4, но сумела отыграться.

Во втором круге Шарапова встретится с австралийкой Эшли Барти, которая является второй ракеткой мира.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 643 736 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Шарапова (Россия, WC) – Элисон Риске (США, WC) – 6:3, 7:6 (7:4)