Шарапова и Загитова вошли в рейтинг 25 самых известных спортсменок мира

ESPN составил рейтинг самых известных спортсменок мира. Первое место в нем занимает американка Серена Уильямс, второе - россиянка Мария Шарапова, третье - тенниситка из Индии Саня Мирза.

Также в первую десятку вошли: датская теннисистка Каролин Возняцки, индийская бадминтонистка Саина Нехвал, американская теннисистка Винус Уильямс, американская горнолыжница Линдси Вонн, румынская теннисистка Симона Халеп, индийская бадминтонистка Пусарла Синдху и американская сноубордистка Хлоя Ким.

Кроме Шараповой, в рейтинге есть еще одна россиянка - олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. Она занимает 16-е место.