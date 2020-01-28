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Шарапова и кольцо с огромным бриллиантом. На что намекает Мария?

17:57
Instagram Марии Шараповой.
Instagram Марии Шараповой.
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Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новое видео в stories своего Instagram. В кадр попало кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

Спортсменка пока не сообщала, планирует ли она свадьбу в ближайшее время. 32-летняя теннисистка состоит в отношения с 40-летним бизнесменом из Великобритании Александром Гилксом. Ранее Шарапова уже носила кольца на безымянном пальце.

До этого россиянка проиграла хорватке Донне Векич в первом раунде Australian Open. Она покинет топ-350 рейтинга WTA по окончании турнира.

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