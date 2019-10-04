Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Теннис   //    WTA

Шамиль Тарпищев: «У Шараповой серьезные проблемы»

16:13
Теги:

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил состояние здоровья и игровой формы Марии Шараповой. Ранее Шарапова объявила, что не примет участия в турнире в австрийском Линце.

- У Шараповой серьезные проблемы с набором формы — травмы мешают. Думаю, теперь она не сыграет даже на турнире в Люксембурге, — сказал Тарпищев в интервью ТАСС. — Мы вели с ней переговоры по участию в «Кубке Кремля», но не сложилось.

В этом году Шарапова приняла участие в восьми турнирах, лучшим результатом является выход в четвертьфинал в китайском Шэньчжэне.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир