Шамиль Тарпищев: «У Шараповой серьезные проблемы»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил состояние здоровья и игровой формы Марии Шараповой. Ранее Шарапова объявила, что не примет участия в турнире в австрийском Линце.

- У Шараповой серьезные проблемы с набором формы — травмы мешают. Думаю, теперь она не сыграет даже на турнире в Люксембурге, — сказал Тарпищев в интервью ТАСС. — Мы вели с ней переговоры по участию в «Кубке Кремля», но не сложилось.

В этом году Шарапова приняла участие в восьми турнирах, лучшим результатом является выход в четвертьфинал в китайском Шэньчжэне.