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Шамиль Тарпищев: «Шарапова не попадала на Кубок Кремля по рейтингу»

15:02
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев посетовал, что Мария Шарапова не примет участия в «Кубке Кремля». Экс-первая ракетка мира пропустит московский турнир в пользу турнира в Люксембурге.

— Шарапову мы рассматривали как имиджевую составляющую турнира. Это хорошая реклама, промо-акции — общение с детьми, а они все равняются на нее, любят Шарапову. Но у нее сложный график, а сейчас она реально травмирована, — цитирует ТАСС Тарпищева.

Юбилейный 30-й розыгрыш «Кубка Кремля» пройдет в Москве с 12 по 20 октября.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6975025

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