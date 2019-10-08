Шамиль Тарпищев: «Шарапова не попадала на Кубок Кремля по рейтингу»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев посетовал, что Мария Шарапова не примет участия в «Кубке Кремля». Экс-первая ракетка мира пропустит московский турнир в пользу турнира в Люксембурге.

— Шарапову мы рассматривали как имиджевую составляющую турнира. Это хорошая реклама, промо-акции — общение с детьми, а они все равняются на нее, любят Шарапову. Но у нее сложный график, а сейчас она реально травмирована, — цитирует ТАСС Тарпищева.

Юбилейный 30-й розыгрыш «Кубка Кремля» пройдет в Москве с 12 по 20 октября.