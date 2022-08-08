Тарпищев сказал, что Касаткина от природы играет хорошо, после победы в финале турнира в Сан-Хосе

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Дарьи Касаткиной над американкой Шелби Роджерс (6:7 (2:7), 6:1, 6:2) в финале турнира в Сан-Хосе.

«Касаткина давно играет хорошо. Это от природы у нее есть. Она очень умный игрок. Единственное, ей иногда не хватает скорости. Но в данном случае она очень грамотно поставила игру, ведь соперница имела преимущество на второй подаче. Сейчас ее девятое место в рейтинге полностью соответствует реалиям. Но Касаткина может находиться гораздо выше, как и Самсонова, которая очень здорово выиграла турнир в Вашингтоне», — сказал Тарпищев «СЭ».

Для Касаткиной это первый титул в 2022 году — последний раз 25-летняя российская теннисистка побеждала в финале турнира в Санкт-Петербурге в 2021 году.

Победа в финале турнира в Сан-Хосе стала для Касаткиной 32-й в сезоне. По этому показателю она занимает третье место, уступая только Иге Свентек (48) и Онс Жабер (37). Также россиянка впервые с 2019 года вернулась в топ-10 рейтинга WTA и занимает 9-е место.