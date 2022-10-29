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Сегодня, 15:15

Тарпищев считает, что игра Касаткиной на Итоговом турнире WTA будет зависеть от покрытия

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления россиянки Дарьи Касаткиной на Итоговом турнире WTA.

«Чем быстрее покрытие, тем хуже для Касаткиной, — цитирует Тарпищева ТАСС. — У нее нет второй подачи, и ей нужен медленный корт, чтобы появились шансы. Фаворитка здесь, понятно, Свентек. С Гауфф и Гарсией как будет играть — посмотрим, но, опять же, все будет зависеть от покрытия на турнире».

Касаткина на турнире выступит в группе «Трэйси Остин» с полькой Игой Свентек, американкой Коко Гауфф и француженкой Каролин Гарсия.

Итоговый турнир WTA пройдет c 31 октября по 7 ноября в Техасе. В прошлом году победительницей стала Гарбинье Мугуруса из Испании.

Источник: https://tass.ru/sport/16193147
Теннис
Дарья Касаткина
Шамиль Тарпищев
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