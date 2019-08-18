Шамиль Тарпищев: «Кузнецова может выиграть Олимпиаду»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что россиянка Светлана Кузнецова приобрела уверенность на турнире в Цинциннати и способна играть на высоком уровне еще три-четыре года.

34-летняя Кузнецова уступила Мэдисон Киз из США в финале турнира в Цинциннати со счетом 5:7, 6:7 (5:7).

— Своим результатом на турнире Кузнецова показала, что приобрела уверенность в сезоне. Дальше все зависит от нее, — цитирует ТАСС Тарпищев. — Я ей не так давно говорил насчет ближайшей Олимпиады — она может играть и выиграть. При ее кондициях она вообще может играть на высоком уровне еще три-четыре года.