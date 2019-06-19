Шамиль Тарпищев: "Для старта Шарапова сыграла нормально"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Марии Шараповой над словачкой Викторией Кузьмовой в первом круге турнира на Мальорке. Шарапова выиграла в двух сетах со счетом 7:6 (10:8), 6:0. Эта игра стала для нее первой с января этого года.

- Учитывая, сколько Шарапова пропустила, то для старта она сыграла нормально. Подавала очень хорошо и играла оптимистично, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Теперь интересно посмотреть, как она будет выглядеть в матче с Кербер.

В следующем раунде Шарапова встретится с первой "сеяной" немкой Ангелик Кербер.