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«Сейчас заплачу». Серена Уильямс — о завершении карьеры Возняцки

19:13
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Американка Серена Уильямс поделилась впечатлениями после того, как ее подруга Каролин Возняцки завершила карьеру. Они синхронно уступили в третьем круге Australian Open.

— Конечно, мы обе провели сегодня очень эмоциональные матчи, — приводит слова Серены Fox Sports. — Но жизнь на этом не заканчивается. Буду сильно скучать по Каро. Мне сложно отвечать на вопросы о ней. Сейчас заплачу. Это ведь одна из моих самых близких подруг. Разумеется, мы будем видеться и дальше, но будет ее не хватать на турнирах.

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