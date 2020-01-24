Американка Серена Уильямс поделилась впечатлениями после того, как ее подруга Каролин Возняцки завершила карьеру. Они синхронно уступили в третьем круге Australian Open.

— Конечно, мы обе провели сегодня очень эмоциональные матчи, — приводит слова Серены Fox Sports. — Но жизнь на этом не заканчивается. Буду сильно скучать по Каро. Мне сложно отвечать на вопросы о ней. Сейчас заплачу. Это ведь одна из моих самых близких подруг. Разумеется, мы будем видеться и дальше, но будет ее не хватать на турнирах.