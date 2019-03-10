Севастова и Соболенко вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова обыграла американку Мэдисон Бернгл и вышла в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе - 6:3, 6:4. Также в следующий раунд пробились Мона Бартель (Германия), Анетт Контавейт (Эстония), Изалин Бонавантюр (Бельгия) и Арина Соболенко (Белоруссия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Севастова (Латвия, 11) - Мэдисон Бренгл (США, WC) - 6:3, 6:4

Мона Бартель (Германия) - Мэдисон Кис (США, 17) - 3:6, 6:1, 7:5

Анетт Контавейт (Эстония, 21) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - 6:3, 7:6 (7:4)

Изалин Бонавантюр (Бельгия, Q) - Донна Векич (Хорватия, 28) - 1:6, 7:6 (7:5), 6:4

Арина Соболенко (Белоруссия, 9) - Айла Томлянович (Австралия) - 6:3, 4:6, 6:0