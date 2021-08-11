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Сестры Уильямс снялись с турнира в Цинциннати

09:22
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Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс снялись с турнира в Цинциннати, сообщает официальный сайт соревнований.

«К сожалению, я не буду играть в Цинциннати на следующей неделе, так как я все еще восстанавливаюсь после травмы ноги, полученной на Уимблдоне», — сказала Серена Уильямс.

Также турнир пропустит еще одна американка София Кенин, которая стала победительницей Australian Open в 2020 году.

Турнира в Цинциннати пройдет с 14 по 22 августа.

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Сергей Разин все материалы автора

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