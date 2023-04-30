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Сегодня, 13:34

Сестры Андреевы выбыли во втором круге парного турнира в Мадриде

Руслан Минаев
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Российский дуэт Эрика и Мирра Андреевы выбыли во втором круге парного турнира WTA в Мадриде. Сестры уступили паре Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия) со счетом 3:6, 5:7.

В следующем матче Дабровски и Стефани сыграют с победительницами встречи Кори Гауфф/Джессика Пегула (США, 1) — Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия, 6) — Эрика Андреева/Мирра Андреева (Россия, WC) — 6:3, 7:5

Теннис
Мирра Андреева
Эрика Андреева
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